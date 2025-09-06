Lui irlandese, lei dall’India: “Va bene sposiamoci, ma a Poggio Torriana”

Questa mattina in Municipio a Poggio Berni Chandana Gobbi e Farrelly Donal Brian residenti a Dublino si sono detti sì. Lui di cittadinanza irlandese e lei cittadina italiana di origine indiana, hanno scelto Poggio Torriana per unirsi in matrimonio.

Alla presenza del sindaco Ronny Raggini, dei testimoni e dell’interprete si è svolta la celebrazione presso l’Ufficio dello Stato Civile del Municipio di Poggio Berni, interessato tra l’altro da qualche mese da lavori di ristrutturazione. Infatti, la sala dell’Affresco, dove di solito si svolgono le cerimonie istituzionali non era disponibile, ma gli sposi hanno optato lo stesso per una cerimonia intima presso gli uffici del Municipio, per dirigersi poi a piedi verso la location prescelta nel Capoluogo dove ad attenderli vi erano tutti gli invitati.

Sono sempre di più i cittadini che, oltre i confini non solo regionali ma anche nazionali, scelgono Poggio Torriana per coronare la loro unione. Nel 2023 un’altra coppia residente a Berlino, lui italiano e lei messicana hanno scelto il Giardino delle Pietre Recuperate a Torriana per sposarsi alla presenza delle rispettive famiglie.