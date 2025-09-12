Ludoteca per bambini senza autorizzazioni: sospesa l’attività

RIMINI. Operava come ludoteca per bambini. Nonostante fosse sprovvista di autorizzazioni. Così, al termine di un attento e approfondito controllo dei vigili urbani, la struttura è stata temporaneamente chiusa. In attesa che i gestori la regolarizzino. «Per mancanza di autorizzazioni - spiega Palazzo Garampi - è stata sospesa l’attività di una ludoteca in piazza Ferrari. La decisione è stata presa in via precauzionale, a tutela della sicurezza dei minori, dopo un sopralluogo degli agenti della polizia locale che ha rilevato l’assenza della segnalazione certificata di inizio attività (Scia)».

La struttura, ubicata in pieno centro cittadino, poteva accogliere «in spazi allestiti per attività ludiche, fino a 12 bambini tra i 2 e i 10 anni». «E il servizio - puntualizza l’Amministrazione comunale -, offerto su base oraria e senza iscrizione formale, prevedeva l’affidamento dei minori a personale adulto in cambio di un compenso». La struttura, in sostanza, potrebbe essere configurata come un centro estivo e, dunque, sottoposta a leggi stringenti. Che regolamentano il funzionamento degli spazi riservati al divertimento dei minori. «Secondo quanto emerso - spiegano, infatti, da Palazzo Garampi - l’organizzazione dell’attività presenta caratteristiche assimilabili a un centro estivo, soggetto quindi a specifici requisiti normativi. Per questo l’Amministrazione comunale ha concesso venti giorni di tempo per regolarizzare la posizione. In caso contrario, sarà disposta la chiusura definitiva della ludoteca».