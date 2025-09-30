“Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”: giovedì 2 ottobre flash mob per la pace nelle strutture sanitarie della Romagna

  • 30 settembre 2025
Giovedì 2 ottobre alle 21 si terrà in tutta Italia l’iniziativa “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”, flash mob contro il genocidio palestinese a Gaza, promosso dal personale sanitario delle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza. Secondo appuntamento, dopo la Giornata nazionale di digiuno contro il genocidio palestinese del 28 agosto alla quale avevano partecipato oltre 30 mila operatrici e operatori del Servizio Sanitario.

“Giovedì sera – spiega il comitato promotore - accenderemo insieme, in tutta Italia, torce, lampade, lumini, candele per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e ricordare gli oltre 60 mila palestinesi uccisi in questi ultimi due anni dall’esercito israeliano, tra cui 1.677 sanitari i cui nomi ricorderemo durante il flash mob, in una lettura a staffetta tra le regioni”. Gli ospedali coinvolti al momento sono circa 180

Gli ospedali in Romagna

Ecco gli ospedali aderenti in Romagna (tra parentesi il luogo del presidio). Ospedale Infermi di Rimini (parcheggio all’ingresso di Viale Settembrini 2), Ospedale Ceccarini di Riccione (Lato Avis davanti a Rotonda viale Ceccarini), Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna (davanti all’ingresso del bar), Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì (parcheggio antistante la camera mortuaria), Presidio ospedaliero di Faenza (parcheggio), Ospedale Bufalini di Cesena (ingresso principale), Ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria (parcheggio laterale).

