Facile.it ha presentato i dati di una indagine a livello regionale sulle spese per luce e gas nel 2024.

Rimini la meno cara

Secondo l’analisi di Facile.it, in provincia di Rimini nel 2024 le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 788 euro per la bolletta della luce e 1.530 euro per quella del gas. Rimini è la provincia emiliano-romagnola dove, nel 2024, si è speso in media di meno per le bollette. Tra luce e gas una media di 2.318 euro per riminese.

A Ravenna una spesa media di 2.425 euro

In provincia di Ravenna nel 2024 le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 806 euro per la bolletta della luce e 1.619 euro per quella del gas. Tra luce e gas una spesa media di 2.425 euro per ravennate.

A Forlì-Cesena spesa media di 2.416 euro