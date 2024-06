Luca Venturelli super agli Europei paralimpici: tris di vittorie e record del mondo negli 800

BELLARIA IGEA MARINA

Tre medaglie d’oro per Luca Venturelli con tanto di nuovo record del mondo negli 800 metri. Grande protagonista ai Campionati europei di atletica leggera outdoor, organizzati presso Uppsala in Svezia, brillando nel team della Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali (Fisdir). Lui è il bellariese Luca Venturelli, vent’anni il prossimo 6 agosto, che si è aggiudicato non una, ma tre medaglie d’oro nella categoria II3, per la precisione nei 3.000 (dove ha fermato il crono a 9.37.43), nei 1.500 (percorsi in 4.22.60) e infine negli 800 metri. Proprio in quest’ultima distanza ha fatto segnare il nuovo record del mondo chiudendo la gara su 2.04.77.