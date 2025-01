Lotteria Italia, ecco le vincite in Romagna e tutti i biglietti premiati

Non ci sono vincite milionarie, come i 5 milioni vinti a Somaglia o i 2,5 a Pesaro, ma anche in Romagna la Lotteria Italia ha distribuito premi. Centomila euro sono stati vinti a Cervia (O 115657) e altrettanti a Solarolo (F 174624). Cinquantamila a Rimini (L 317618), Imola (E 290218). Ventimila a Riccione (L 439043), Rimini (C 159069), Cesenatico (S 346327), Cesena (Q 290327), Misano Adriatico (A 175078), Santarcangelo (A 107166), Bertinoro (L 140779), Bellaria Igea Marina (S 457686). Due vincite da ventimila euro anche a Comacchio (O 334326 e D 463722).