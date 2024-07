Lorena uccisa nella casa di Santarcangelo dall’ex marito, coperta da un lenzuolo e caricata in auto

Lorena Vezzosi potrebbe essere stata uccisa da Stefano Del Re a Santarcangelo, probabilmente a casa, in via Terranova. Poi l’ex marito avrebbe pulito il sangue, avvolto Lorena in un lenzuolo, caricato in auto la donna, vestita solo in canottiere e slip, e guidato fino a Casalmaggiore (Cremona) per salutare i genitori un’ultima volta e gettarsi nel Po. Per Stefano Del Re, l’autopsia è chiara, è deceduto per annegamento, mentre Lorena era già morta forse da qualche ora quando l’auto è finita nel fiume. In auto, una Opel Corsa, vi sarebbero comunque tracce di sangue abbandonati sul sedile del passeggero.

