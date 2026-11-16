Lo stampatore riminese vola in Australia: “A parità di spese, qui prendo quasi il doppio”

Un biglietto per l’Australia e la voglia di ricominciare. Peter Albini, 31enne riminese, si è messo in gioco dall’altra parte del mondo, lasciando la riviera e un lavoro stabile per trasferirsi a Melbourne, dove vive da circa tre mesi facendo lo stampatore. «Ha presente le etichette che troviamo sui prodotti al supermercato, tipo il pollo con la bandiera italiana? Ecco, quelle le faccio io. È un settore di nicchia, che difficilmente si sogna di fare da bambini. Ci sono finito per caso a 18 anni, ma mi è piaciuto: ho iniziato a farlo a Rimini, ma c’è richiesta in tanti Paesi», afferma Peter.