Lo stampatore riminese vola in Australia: “A parità di spese, qui prendo quasi il doppio”

Un biglietto per l’Australia e la voglia di ricominciare. Peter Albini, 31enne riminese, si è messo in gioco dall’altra parte del mondo, lasciando la riviera e un lavoro stabile per trasferirsi a Melbourne, dove vive da circa tre mesi facendo lo stampatore. «Ha presente le etichette che troviamo sui prodotti al supermercato, tipo il pollo con la bandiera italiana? Ecco, quelle le faccio io. È un settore di nicchia, che difficilmente si sogna di fare da bambini. Ci sono finito per caso a 18 anni, ma mi è piaciuto: ho iniziato a farlo a Rimini, ma c’è richiesta in tanti Paesi», afferma Peter.

Un lavoro a tempo indeterminato e a pochi minuti da casa, praticamente il sogno di molti italiani. Perché lasciare una situazione del genere?

«Per migliorare la qualità della vita, in termini di tempo e denaro, ma anche per aprirmi al mondo e capire se l’Australia fosse davvero il posto che tanti descrivono come un paradiso. L’ho scelta anche perché, per un italiano sotto i 35 anni, ottenere il Working Holiday Visa è semplice: quando l’ho richiesto, mi è stato approvato all’istante».

Quindi, a livello economico, è davvero vantaggioso?

«Sì, ed è assurdo, perché il costo della vita è paragonabile a quello italiano, se non inferiore per alcune cose. Vivo in una casa condivisa e spendo circa 600 euro al mese per una stanza. Guadagno 40 dollari australiani l’ora lordi, circa 20 euro netti, e la tassazione è favorevole. A parità di spese, prendo quasi il doppio rispetto a Rimini, dove facevo rinunce e mettevo pochissimo da parte».

Al di là dello stipendio, com’è la vita in Australia rispetto all’Italia?

«C’è più leggerezza. Le persone mi sembrano più tranquille, forse anche perché non hanno sempre la preoccupazione di arrivare a fine mese. Questo mi fa stare bene. Certo, è tutto molto grande: per andare dal luogo in cui vivo al centro di Melbourne è come spostarsi da Rimini a Bologna. Fa un po’ strano».

Ha trovato già dall’Italia un’azienda disposta a “sponsorizzarti”. Che cosa significa?

«Sono arrivato con il Working Holiday Visa, che consente di vivere e lavorare in Australia per un periodo limitato. Lo sponsor è un’azienda locale che chiede allo Stato di poter assumere una persona con un visto specifico. Ne avevo già trovata una prima di partire, ma dall’anno nuovo mi trasferirò in un’altra città per un’altra organizzazione».

Che cosa direbbe a un ragazzo che vorrebbe partire, ma non trova il coraggio di lasciare famiglia, amici e certezze?

«A trent’anni non è troppo tardi per ricominciare. Per me è stata anche una rivalsa personale: volevo credere di più in me stesso e mettermi alla prova. Oggi puoi sentire la famiglia ogni giorno, anche dall’altra parte del mondo. Bisogna trovare il coraggio di fare quel passo in più, perché il 99 per cento delle volte le paure le crei nella tua testa. E poi se qualcosa va male, puoi sempre tornare».

Si immagina di rimanere in Australia a lungo, oppure quando ci pensi vorresti tornare?