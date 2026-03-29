Lo “skyline” di Santarcangelo diventa un tatuaggio di tendenza: «Negli ultimi tre anni sempre più richieste»

SANTARCANGELO. C’è chi porta scolpito nella memoria il profilo dei monumenti della propria città e chi invece preferisce tatuarselo direttamente sulla pelle. Quest’ultimo è il trend dilagante tra i giovani santarcangiolesi che varcano la soglia dei Tatoo Artist professionisti con un’idea ben precisa in testa: tenere vicino al cuore il simbolo identificativo della città. Caratterizzato dalla sagoma del colle Giove con la Torre del Campanone, la Collegiata e la Rocca Malatestiana, questo marchio è stato registrato presso la Camera di Commercio, nel 2015, rappresentando l’emblema ufficiale del borgo e della sua identità.