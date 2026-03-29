Lo “skyline” di Santarcangelo diventa un tatuaggio di tendenza: «Negli ultimi tre anni sempre più richieste»

SANTARCANGELO. C’è chi porta scolpito nella memoria il profilo dei monumenti della propria città e chi invece preferisce tatuarselo direttamente sulla pelle. Quest’ultimo è il trend dilagante tra i giovani santarcangiolesi che varcano la soglia dei Tatoo Artist professionisti con un’idea ben precisa in testa: tenere vicino al cuore il simbolo identificativo della città. Caratterizzato dalla sagoma del colle Giove con la Torre del Campanone, la Collegiata e la Rocca Malatestiana, questo marchio è stato registrato presso la Camera di Commercio, nel 2015, rappresentando l’emblema ufficiale del borgo e della sua identità.

La parola agli esperti

Confermano il trend da “Vanilla tattooer” Giada Bellotti e Ada Fontana, che lavorano in via Daniele Felici 50, proprio a Santarcangelo, notando che a chiedere lo Skyline ma anche il codice di avviamento postale del borgo, ovvero il 47822, sono soprattutto i giovani dai 18 ai 25 anni circa. Ad accomunarli è la nascita all’ombra del Campanone e uno sconfinato orgoglio per essere parte di un Borgo storico artistico senza eguali. «Siamo venuti in gruppo a farci tatuare un segno delle nostre radici, certi che non ci verrà mai voglia di cancellarlo», sottolinea una ventenne. Nessun collegamento con un compleanno o un evento speciale, dunque: ogni momento può essere quello giusto. Quanto al contorno dei capolavori architettonici, anche appartenenti a epoche diverse, vengono di solito posizionati su braccia, polsi o caviglie per valorizzarne la linea.

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