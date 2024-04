Linus non molla Riccione: “Radio Deejay può tornare in piazzale Roma”

RICCIONE

MARY CIANCIARUSO

«Stiamo parlando con Comune e Provincia per trovare una formula che ci permetta di continuare, anche per i prossimi anni» parola di Linus, direttore artistico di Radio Deejay, riferendosi al rischio che la sua squadra, solidamente legata a Riccione, quest’estate possa scegliere altri lidi.

La Pasqua è appena andata in archivio ma, sul fronte dell’estate, ancora bocche cucite. Il palinsesto dei mesi più caldi viene da anni curato da Radio Deejay e un cambio della guardia dello stesso livello non appare cosa semplice.

La sindaca Daniela Angelini ha annunciato qualche settimana fa, che il cuore della città, rappresentato da piazzale Roma, avrebbe avuto il suo intrattenimento, deciso tramite un bando aperto a tutte le realtà interessate a gestire gli eventi in quella che per anni è stata la casa di DeeJay.

Bando a rilento

L’evidenza pubblica doveva essere pubblicata dall’amministrazione prima di Pasqua e nei prossimi giorni potrebbe anche comparire sul sito del Comune. Linus e la sua squadra potrebbero alla fine decidere di partecipare ed è facile intuire che, con l’enorme esperienza nel settore, le tante presenze a Riccione e la qualità dell’offerta, difficilmente potrebbero essere messi da parte. Ma, al momento, nessuna decisione è stata presa.

Il direttore artistico di Deejay mantiene un certo riserbo, lasciando aperte tutte le ipotesi, senza sbottonarsi: «Diciamo che siamo fiduciosi». Ma se non si trovasse la quadra, ne potrebbe pagare le conseguenze anche la partnership con Aquafan dopo quasi 40 anni di trasmissioni on air tra le onde del parco: «Quella di fare solo Aquafan è un’ipotesi che non prendo neanche in considerazione, se resteremo a Riccione sarà per fare entrambe le cose» conclude Linus.

Pretendenti alla regia

Prima di incassare un bel risultato dalle festività pasquali l’assessore al Turismo Mattia Guidi aveva annunciato: «Stiamo lavorando incessantemente per portare a casa eventi davvero importanti, di cui nei prossimi giorni i riccionesi saranno al corrente. Stiamo inoltre costruendo il palinsesto estivo, proiettandoci verso Natale e Capodanno, non tralasciando le basi per il 2025». Insomma l’impegno è quello di trovarsi sotto data pronti, non sguarniti di contenuti e con idee ben chiare, definite e attuabili senza impedimenti vari. Quello che però appare assolutamente certo è che Riccione dovrà scegliere fra Linus e Claudio Cecchetto. Perché l’uno esclude automaticamente l’altro. Dal canto suo la sindaca Angelini ha già fatto sapere: «Le mie scelte politiche e amministrative non si faranno condizionare».