Le spese obbligate per le famiglie superano il 42%, per l’energia +178% dal 1995 ad oggi

Le spese obbligate? Sono le spese legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, energia, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni. Nel 2025 le spese obbligate continuano a erodere quote crescenti dei bilanci familiari, arrivando a rappresentare il 42,2% della spesa totale, con un aumento di 5,2 punti rispetto al 1995. È quanto mette in evidenza un’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio che prende in considerazione il periodo 1995–2025.

Per l’abitazione 5.171 euro (+109 euro rispetto al 2024), seguono assicurazioni e carburanti (2.151 euro) e l’energia (1.651euro). In 30 anni +132%, il doppio dei ‘beni commercializzabili’ (+55%), con un record negativo per l’energia (+178%).

“Al di là dell’impatto che questi andamenti hanno sui comportamenti reali delle famiglie – nota l’analisi del centro studi di Confcommercio -, se devo spendere di più per acquistare la stessa quantità di beni e servizi necessari ridurrò la quota destinata ad altri consumi nel caso in cui il reddito disponibile non cresca nella stessa misura”: l’aumento “a ritmi sostenuti” in 30 anni spinge “le famiglie a guardare con una certa diffidenza al futuro portandole a comportamenti più che prudenti nei confronti di quei consumi ritenuti meno necessari”, con una “minore crescita del sistema” ed un impatto “anche sulla situazione di benessere e di soddisfazione dei cittadini”.