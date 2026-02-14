Le imprese prevedono oltre 23mila assunzioni a Rimini, Forlì e Cesena in tre mesi

La Camera di commercio di Forlì-Cesena e Rimini diffonde le previsioni occupazionali per il trimestre febbraio-aprile 2026 ed emergono 23.290 ingressi programmati, da parte delle imprese delle due province. Emerge in particolare un quadro di “turismo dinamico” come “asset strategico per lo sviluppo del paese”. Sulla base dei numeri di Excelsior Informa, il bollettino mensile realizzato da Unioncamere, ministero del Lavoro e delle Camere di commercio italiane, gli ingressi previsti in febbraio sono complessivamente 6.000, di cui 3.460 a Forlì-Cesena e 2.540 a Rimini. A Forlì-Cesena le entrate previste si concentrano per il 55% nel settore servizi, che comprende commercio, alloggio e ristorazione, servizi alle imprese e alle persone e nel 55% dei casi, in imprese con meno di 50 dipendenti (micro e piccole). “Preponderante” l’impiego dei contratti a tempo determinato, si legge nell’analisi, pari all’81%, analogamente a quanto accade a Rimini. Una quota pari al 22% delle assunzioni previste riguarderà giovani con meno di 30 anni, mentre il 33% delle imprese prevede di assumere personale immigrato. Nel riminese, le entrate previste si concentrano per il 72% nel settore servizi e sempre nel 72% dei casi in imprese con meno di 50 dipendenti, micro e piccole.