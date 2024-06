Le code in A14 per il mare? Il treno si candida a soluzione: fino a 140 collegamenti su Rimini il sabato

Fino a 140 collegamenti al giorno su Rimini il sabato, 52 treni al giorno da Bologna a Rimini lo stesso giorno (di cui 16 via Ravenna) e ben 25 al mattino, con un massimo di cinque in un’ora. “Quasi un servizio metropolitano per smaltire la grande richiesta per il weekend”, commenta l’ad di Trenitalia-Tper Alessandro Tullio, presentando i nuovi orari ferroviari estivi in partenza dal 9 giugno. Al potenziamento delle corse regionali ‘interne’ verso la riviera romagnola si aggiungono i collegamenti con le altre città del nord Italia, in particolare da Torino, Venezia e Brescia (capolinea quest’anno dell’Orobica Line al posto di Bergamo per i lavori in corso).

Complici le frequentissime code sulla autostrada adriatica, il numero dei passeggeri che scelgono il treno per raggiungere le località della costa sono in continuo aumento. Nel 2023 si è registrato un aumento del 4,4% di passeggeri su queste destinazioni rispetto al periodo pre-Covid, con 10 milioni di passeggeri a bordo dei mezzi Trenitalia-Tper solo d’estate.

Complessivamente lo scorso anno coloro che hanno scelto il treno sono stati del 12,3% più numerosi rispetto all’anno precedente.

“E ci aspettiamo un’altra crescita significativa questa estate, per questo abbiamo potenziato ulteriormente i servizi in modo da garantire un accesso facilitato e un trasporto comunque confortevole”, sottolinea Tullio illustrando le corse in più questa mattina in Regione accanto all’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture Andrea Corsini: “Anche quest’anno - aggiunge l’assessore - ci sono potenziamenti molto importanti. L’obiettivo di questo sforzo è conquistare sempre più utenza al trasporto pubblico e favorire il decongestionamento delle arterie stradali, soprattutto in un periodo come quello estivo”. Peraltro nel 2025, ricorda ancora Corsini: “Dovrebbe partire finalmente il cantiere del Passante di Bologna e quindi servirà un ragionamento in vista della prossima estate”. La richiesta già avanzata dalla Regione, proprio in vista dei disagi che si produrranno coi cantieri del Passante, è quella di ‘deviare’ una delle Frecce in passaggio a Bologna verso Ravenna e la costa romagnola, senza costringere i viaggiatori provenienti dal Nord Italia a cambiare treno.