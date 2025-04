Le carte da parati di San Patrignano alla Milano Design Week 2025

Durante la Milano Design Week 2025, dall’8 all’11 aprile, Casa d’Arte San Patrignano presenterà una nuova collezione di carte da parati realizzate per Arjumand World. Queste carte da parati raccontano storie di mondi misteriosi, ricchi di immagini fantastiche ispirate al Medio Oriente e all’Asia. Più che semplici pezzi decorativi, questi prodotti incarnano il potere dell’artigianato e dell’istruzione, trasformando le sfide in opportunità tangibili per il futuro. Questa è la nuova collezione Arjumand World, realizzata dai ragazzi e dalle ragazze di San Patrignano. Sarà presentata dall’8 all’11 aprile a Milano, in Via Santa Marta 11, in concomitanza con il Salone del Mobile.

Un progetto visionario, nato dal sogno di Idarica Gazzoni tre anni fa e ora giunto a compimento. Tutto è iniziato con la donazione di un prezioso strumento didattico ai giovani della comunità di San Patrignano: una tavoletta grafica digitale Wacom. Questo strumento ha permesso loro di partecipare attivamente alla creazione e alla progettazione della collezione, scoprendo talenti artistici che, per molti, erano rimasti sconosciuti prima di entrare in comunità.

Il progetto ha coinvolto il laboratorio di carta da parati e la tessitura di San Patrignano. Nel primo gli artigiani hanno prodotto 40 carte, evocando tesori di un viaggio attraverso terre lontane ed epoche passate. Qui, l’arte della decorazione si intreccia con un viaggio nel tempo. Allo stesso tempo, i tessuti artigianali, realizzati dalle giovani donne di San Patrignano, presentano motivi intrecciati ispirati ai bistrot parigini, con le loro iconiche sedute in paglia rivisitate con lussuoso cashmere e arricchite da delicati inserti in seta. Questa fusione di culture e stili crea un dialogo tra passato e presente, tradizione e innovazione.

Fondato da Idarica Gazzoni, pittrice e imprenditrice, Arjumand World è un marchio di design dedicato alla creazione di carte da parati e tessuti unici che fondono il patrimonio artistico con l’artigianato contemporaneo. Guidato dalla passione per la narrazione attraverso il design, Arjumand World trae ispirazione da motivi storici, tradizioni culturali e influenze globali, trasformandoli in creazioni eleganti e senza tempo. Con un impegno per la qualità, l’innovazione e l’eccellenza artigianale, Arjumand World collabora con artigiani qualificati e laboratori specializzati, assicurando che ogni pezzo sia realizzato con meticolosa attenzione ai dettagli e un profondo rispetto per la tradizione.