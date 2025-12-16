Lavoro temporaneo a Natale, Rimini ai vertici nazionali. 2 aziende su 3 hanno difficoltà a trovare personale

total artículos:

RIMINI. Le settimane che precedono Natale rappresentano, per molte attività, il momento dell’anno con la maggiore intensificazione della domanda di lavoro temporaneo. Centri commerciali, negozi, mercatini, iniziative pubbliche, eventi aziendali e località turistiche invernali richiedono un numero superiore di collaboratori per gestire l’aumento dei flussi, l’estensione degli orari di apertura e servizi aggiuntivi legati al periodo festivo. Questo incremento stagionale si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da difficoltà già consolidate: secondo l’Indagine lavoro di Confindustria, il 67,8% delle imprese impegnate in processi di selezione dichiara difficoltà nel reperire i profili richiesti, con una criticità maggiore nell’industria (72,9%) rispetto ai servizi (61,3%). Indicatori analoghi emergono anche dal sistema informativo Excelsior di Unioncamere, che rileva un divario ricorrente tra domanda e offerta, soprattutto nei settori che richiedono un’intensificazione della forza lavoro in periodi specifici dell’anno. Assolavoro segnala, inoltre, oltre 40.000 opportunità di lavoro attivate nel Paese per i servizi stagionali legati al periodo festivo. Nel mese di dicembre queste dinamiche si accentuano ulteriormente: molte realtà devono reperire personale in tempi rapidi e coprire incarichi concentrati in pochi giorni. Tra le figure più richieste emergono hostess per eventi pubblici e aziendali, promoter attivi nei punti vendita, animatori per iniziative rivolte alle famiglie e addetti all’accoglienza o alla gestione dei flussi nei contesti commerciali. La ricerca non riguarda solo i grandi centri, ma anche località di medie e piccole dimensioni, inclusi territori stagionali o turistici, dove la disponibilità di personale può essere più limitata.

Se da un lato la domanda cresce, dall’altro la capacità di rispondere rapidamente alle richieste si rivela un fattore decisivo. Il periodo che precede le festività mostra infatti una dinamica ricorrente: molte attività programmano tardi, oppure si trovano a fronteggiare imprevisti, assenze o aumenti improvvisi dei flussi. Questo porta a un forte ricorso a richieste con tempistiche molto ristrette. Le rilevazioni di ToGet4U, piattaforma che opera nella selezione di personale per eventi e servizi temporanei, offrono un quadro concreto del fenomeno. Nel quarto trimestre del 2025 le richieste sono più che raddoppiate rispetto al trimestre precedente e in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tra novembre e dicembre arrivano in media 18-25 richieste a settimana, per un attivazione mensile compresa tra 300 e 500 lavoratori. La composizione della domanda cambia rispetto al resto dell’anno: circa il 50% riguarda promoter impiegati in punti vendita, centri commerciali e attività promozionali, il 15% figuranti a tema natalizio per mercatini e villaggi, mentre le hostess si attestano intorno al 35%, in parte per il rallentamento degli eventi aziendali nelle ultime settimane dell’anno.

Sul piano territoriale, le richieste si distribuiscono in modo omogeneo lungo la Penisola, con Milano che concentra circa il 40% degli incarichi, seguita da Roma, Torino, Bologna-Rimini, Verona e, da dicembre, dalle principali località montane. La variabile che pesa di più è però il tempo: una quota crescente di richieste arriva con meno di 72 ore di preavviso. Nelle settimane più dense, il 90% delle selezioni deve essere completato entro 48 ore. Tempi così ridotti si traducono in una ricerca più complessa, in particolare nei territori a maggiore pressione o nei giorni festivi. “Nel mese di dicembre riceviamo molte richieste con preavvisi molto brevi, soprattutto per attività promozionali e incarichi operativi- spiega Francesca Rubiola, ceo e responsabile Event Manager di ToGet4U- La stagionalità, la concentrazione degli eventi nei fine settimana e la necessità di rispondere con estrema rapidità rendono difficile, per molte agenzie tradizionali, reperire i profili giusti al momento giusto. Grazie al nostro database con oltre 35.000 profili e a un sistema di gestione completamente digitalizzato, riusciamo invece a rispondere in modo tempestivo ed efficace”.