Lavoro nero a Rimini, Valconca e Cattolica: multe per oltre 50mila euro

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rimini, Riccione, Novafeltria e Tenenza di Cattolica hanno individuato lavoratori non registrati (in nero), pagamenti in contanti ai lavoratori dipendenti ai fini della non tracciabilità delle retribuzioni, infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro, superamento dei prescritti orari di lavoro, mancato versamento contributivo, nonché inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell’ultimo periodo sono state 10 le ditte controllate e nei confronti di 3 è stato adottato il provvedimento sospensivo dell’attività imprenditoriale. In particolare venivano sospese:

A Rimini: una attività di ristorazione gestita da imprenditore italiano, in cui è stato riscontrato l’impiego di un lavoratore in nero di nazionalità italiana e pagamento della retribuzione non tracciabile ai fini fiscali;

In Valconca: una attività di ristorazione per l’impiego di 4 lavoratori in nero di nazionalità italiana e dell’est Europa, gestita da imprenditori italiani, nonché violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quali la mancata formazione e addestramento per la sicurezza sul lavoro.

A Cattolica: un cantiere edile gestito da imprenditore italiano, in cui venivano riscontrate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro quali la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e la mancata formazione in ambito dei rischi connessi al settore edile. Complessivamente sono state elevate oltre 50.000 euro di sanzioni amministrative.