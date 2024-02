Lavoro. Appalto Hera, addetti Coop 134 Rimini vincono anche in appello

RIMINI. Anche la Corte d’appello di Bologna dà ragione ai lavoratori della Coop 134 di Rimini addetti ai servizi di igiene ambientale. A darne notizia è il sindacato Sgb, spiegando che anche nel giudizio di secondo grado è stato stabilito, come già aveva fatto il Tribunale di Rimini, che “ai lavoratori dell’igiene ambientale dipendenti dalle cooperative sociali di tipo B” va applicato “il Contratto collettivo Federambiente”. Al centro del procedimento, aveva ricordato il sindacato all’indomani della pronuncia di primo grado del 2022, c’è un servizio “appaltato da Hera spa al Consorzio Formula Ambiente, e successivamente assegnato da quest’ultimo a cooperative aderenti al Consorzio stesso, come la Coop 134”. Ma mentre il Consorzio Formula Ambiente “applica il contratto Federambiente, previsto nel capitolato di appalto, le cooperative assegnatarie adottano quello delle cooperative sociali”, che prevede una retribuzione più bassa (la differenza, scrive Sgb, è di “circa 400 euro al mese”). Nel processo, oltre alla cooperativa 134, “è parte soccombente anche Hera, che dovrà pagare in solido tutte le spese legali”, ma che secondo gli avvocati di Sgb Mauro Silvestri e Annarita Bove farà ricorso anche in Cassazione. In ogni caso, in attesa di leggere le motivazioni della sentenza, Sgb “festeggia questo passo avanti verso i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici degli appalti dell’igiene ambientale alle cooperative sociali”.