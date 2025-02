Lavoro a Rimini, Start Romagna cerca dieci nuovi autisti

A Rimini è partita la quarta edizione del progetto Scuderia Start per autisti, gestito interamente dall’azienda e rivolto sia ad occupati, sia a disoccupati con la vocazione di fare tale mestiere. Le prime tre edizioni di Scuderia Start hanno visto 49 candidati superare le selezioni e 42 gli assunti. L’obiettivo è di fare entrare in azienda una decina di nuovi autisti destinati al territorio di Rimini.

Il percorso di Scuderia Start prevede l’impegno dell’azienda di valutare l’assunzione già al momento del conseguimento della patente D in qualità di collaboratore di esercizio, in attesa del completamento del percorso.

La formula prevede il rimborso in busta paga di una quota significativa del costo delle patenti, tutto verrà spiegato nel corso del colloquio con gli interessati.

Questa edizione di Scuderia Start, per la quale sono già avviati i colloqui dopo le prime candidature, è riservata a persone non occupate o anche già occupate che hanno intenzione di lavorare nel bacino di Rimini. Possono candidarsi anche persone che debbono conseguire solo una parte delle patenti professionali.

Ci si può proporre tramite la mail ru@startromagna.it indicando nell’oggetto il riferimento al progetto.

Le condizioni economiche proposte dopo aver acquisito tutte le patenti richieste sono di circa 1400 euro mensili destinate ad aumentare con la firma del rinnovo del contratto nazionale di lavoro sul quale le organizzazioni sindacali hanno raggiunto un preaccordo col Governo un mese fa.

“Rivendico - commenta Roberto Sacchetti, presidente di Start Romagna – che la nostra Academy, definita scuderia, abbia rappresentato un esempio, viste le difficoltà a reclutare nuovi autisti, oggi molto diffuso fra le aziende del settore. Successivamente abbiamo applicato tale modello anche per formare nuovi meccanici per le officine. Persone di elevata professionalità viste le tecnologie presenti sugli autobus. Continueremo ad investire su questi progetti, sempre più in stretto contatto con il mondo scolastico, perché riteniamo che far crescere ‘in casa’ i giovani sia una scelta vincente”.