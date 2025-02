Lavoro a Rimini, il Comune cerca un dirigente e 4 funzionari tecnici: i bandi dei concorsi

Un dirigente per la ‘sicurezza idraulica e la qualità ambientale’ e 4 ‘funzionari tecnici’: pubblicati, sul sito del Comune, due nuovi concorsi pubblici. Termine per presentare la domanda 10 marzo 2025

A partire da questa mattina sono pubblicati, sul sito ufficiale dell’Ente, e sul portale ‘InPa’, due importanti bandi di concorso. Fino al termine - fissato al 10 marzo 2025 - tutti i candidati interessati potranno presentare la domanda per partecipare alla selezione di questi due concorsi pubblici messi bando. In particolare le opportunità disponibili sono per:

Un avviso pubblico per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per la copertura del posto di “Dirigente responsabile di struttura competente in materia di sicurezza idraulica, qualità ambientale e lavori pubblici” (Codice concorso 2025-1). Il contratto avrà scadenza al 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe o rinnovi.

Un concorso pubblico per esami per la copertura, con contratto a tempo indeterminato e pieno, di 4 posti di “Funzionario tecnico” – Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni (Codice concorso 2025-114-2).

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata inderogabilmente per il 10 marzo 2025. Dopo tale data, non sarà più possibile inviare candidature.

E’ possibile consultare i bandi, con i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione, sul sito istituzionale del Comune di Rimini e sul portale ‘InPa’, ai seguenti link:

https://www.comune.rimini.it/servizi/concorsi-e-selezioni

https://www.inpa.gov.it/