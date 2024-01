Lavoro a Rimini: il Comune cerca un dirigente e 10 agenti di Polizia Locale, ecco i bandi

Sono in pubblicazione sul sito del Comune di Rimini un avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente cui affidare a tempo determinato la responsabilità di una struttura competente nelle funzioni in materia di programmazione territoriale e urbanistica e un concorso pubblico per la copertura di 10 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di agente di Polizia Locale. La copertura dei 10 posti per agenti di polizia locale fa riferimento ad una assunzione a tempo indeterminato a part-time ciclico verticale 6 mesi all’anno (dal 1° maggio al 31 ottobre), mediante concorso pubblico. In entrambi i casi il termine per presentare le domande è fissato per l’8 febbraio 2024. Maggiori info: https://www.comune.rimini.it/amministrazione/bandi