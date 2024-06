Lavoro a Rimini e sicurezza, l’istituto Vigilar: “Cerchiamo guardie giurate, portieri e commerciali”

Anche in provincia di Rimini, cresce la domanda di sicurezza da parte degli operatori economici, specialmente da parte di quelli stagionali e del segmento ‘luxury’. Dai negozi agli stabilimenti balneari, passando per bar, ristoranti, locali, hotel, farmacie: l’estate entrata da poco nel vivo ha risvegliato la preoccupazione delle categorie economiche per gli episodi di furto, vandalismi e truffe specialmente nelle zone che da giugno a settembre si trasformano in mete di riferimento per il turismo di tutta Italia.

Per far fronte ad una richiesta in crescita, e al fine di rafforzare la propria presenza durante la stagione estiva, l’istituto Vigilar - attivo nelle province di Rimini, Pesaro - Urbino ed Ancona - annuncia una campagna di assunzioni rivolta in particolar modo a guardie giurate e operatori della sicurezza. “Siamo soprattutto alla ricerca di nuovi inserimenti per la stagione estiva - spiega l’amministratore di Vigilar, Alessandro Giuliani - ma anche di figure che possono poi rimanere in azienda se valide e vedersi trasformato il contratto in annuale e indeterminato. Ricerchiamo guardie giurate con o senza esperienza residenti nella provincia di Rimini, operatori fiduciari (portieri) sia per la provincia di Rimini che Pesaro anche solo part time per i week end, addetti commerciali per la provincia di Rimini e quella di Ancona. Per Rimini, la richiesta è di 5 guardie giurate e 5 portieri oltre a 3 figure commerciali”.

L’istituto Vigilar è operativo nel Riminese con vari servizi. Tra questi, il servizio di vigilanza notturno in spiaggia a Riccione, il pattugliamento in quad di Marina centro, il servizio anti-vandalismi per il treno Rimini-Monaco, security in occasione di concerti, manifestazioni ed eventi. Vigilar elabora piani ad hoc per ogni specifica esigenza prevedendo, sottolinea Giuliani, “l’utilizzo di più sistemi di sicurezza integrati tra loro, installazione di impianti d’allarme e videosorveglianza potenziati da piantonamenti con guardie giurate armate e non, specie nei week-end oppure rafforzati da pattugliamenti in scooter, a piedi, in monopattino e in quad nelle ore di punta di massima affluenza e di notte”.

“Siamo inoltre in contatto - continua Giuliani - con il Comune di Riccione per definire un accordo per l’estate in sicurezza come ogni anno con pattugliamenti di viale Dante, viale Ceccarini e Alba. Segnaliamo in particolare la richiesta di maggiore sicurezza da parte di negozi di fascia alta, come gioiellerie, arredi e abbigliamento, che richiedono guardie di fronte all’entrata nei week end ma anche pattugliamenti dedicati di tutta l’area in cui si trovano questi negozi. A questi servizi stagionali si aggiungono i servizi annuali Vigilar che continuano regolarmente”.

Per ulteriori dettagli e informazioni è possibile contattare il seguente numero: +39 339 702 1672 (Francesca)