Rimini. Lavori al Marco Polo, timori per i rondoni

«Pericolo scampato ma urge un’edilizia amica dei rondoni». Dissuasore sonoro e spilli anti piccione nel cantiere dell’Istituto per il turismo “Marco Polo” a Marebello, hanno destato la preoccupazione di una passante che nei giorni scorsi ha allertato gli animalisti sui possibili rischi a carico di specie protette. Da anni sotto ai tetti dell’edificio nidificano infatti rondoni che, provenienti dall’Africa, giungono qui per la riproduzione prima di ripartire a metà luglio. Creature meravigliose, le definisce, ma già messe a dura prova da cambiamenti climatici e rapaci. Eppure la presenza di tali specie è fondamentale, a detta degli esperti, non solo come indicatori della qualità ambientale ma in quanto preziosi alleati dell’uomo per la dieta insettivora che permette di eliminare migliaia di insetti nocivi, fermo restando che sono uccelli tutelati a livello nazionale e europeo.