Laura Pausini, tremila fans da tutto il mondo all’Rds Stadium di Rimini per il raduno dei “Launatici”

L’assalto dei tremila fans di Laura Pausini all’Rds Stadium. Il raduno dei “Launatici”, i Pausiniani, che era stato rimandato a causa dell’alluvione di maggio, oggi ha fatto arrivare tanta gente da ogni parte del mondo. Persino dal Brasile, oltre che dal Belgio e da ogni del globo. Migliaia di chilometri pur di stare con Laura. “Launatici today is the day?”, è il testo scritto che accompagna un video dell’arrivo dei fans sul profilo ufficiale di Instagram. E poi domanda: “Are we ready”. Launatici oggi è il giorno? Siamo pronti? La risposta per i fans - ordinatamente in fila fuori dal palazzetto - è scontata.