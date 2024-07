Ladri nella casa romana di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, lo sfogo della influencer su Instagram

Mattia Zaccagni, il calciatore di Bellaria, e Chiara Nasti sono stati di nuovo vittime dei ladri in casa. L’influencer napoletana ha mostrato sul suo profilo Instagram una immagine del furto di grosso valore che hanno subito nella loro casa a Roma, in zona Camilluccia. I ladri, stando alla foto pubblicata dalla Nasti, avrebbero rubato dei gioielli come era già capitato lo scorso novembre.

“Prima che lo scrivano i giornali. Questa è l’Italia, pezzi di me*da” lo sfogo di Chiara Nasti su Instagram con l’immagine dei portagioielli di valore completamente vuoti.