Ladri alla Polisportiva Stella: rubati i soldi delle figurine

Sono entrati dalla finestra del bagno al primo piano, poi sono scesi a colpo sicuro verso la stanza della segreteria amministrativa, dove hanno rubato 300 euro di fondo cassa, frutto della vendita delle figurine della società sportiva, e infine hanno prelevato anche 600 euro da un altro ufficio, la cassa comune per le attività sociali: furto nella notte tra sabato e ieri nella sede della Polisposrtiva Stella, oggi il titolare del bar Massimiliano Astolfi andrà a sporgere denuncia. Si tratta dell’ottavo furto subito dalla Polisportiva in dieci anni, ma negli ultimi tempi la situazione si era per così dire tranquillizzata: «Avevamo messo le inferriate e per un po’ non c’erano stati altri casi, ma ormai viviamo chiusi a chiave» spiega Astolfi.

Gli autori del furto sono stati immortalati dal sistema di sorveglianza interno del locale, che in tempo reale ha mandato una notifica ad Astolfi: «Alle 3.58 sono stati rilevati dei movimenti nel locale ed io, che abito non lontano, sono arrivato sul posto alle 4.13, ma erano già andati via. Ho visto dalla registrazione che hanno buttato la telecamera nel campo quando si sono accorti dell’allarme, ma ormai erano già stati ripresi». Immagini che saranno utili per le indagini. Oltre al denaro rubato, per la Polisportiva ci sarà anche un conto da circa 1.500 euro per ripristinare i danni subiti. E l’amarezza per un episodio che fa pensare: «I ladri sono andati a colpo sicuro, evidentemente si trattava di qualcuno che conosce il luogo. Un po’ come i ragazzini che entrano nelle scuole per rubare i soldi delle macchinette automatiche».