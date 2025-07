La truffa delle vacanze: vendute camere di un albergo chiuso

Attenzione alle truffe. Questo il monito dell’amministrazione comunale di Cattolica che, insieme alla tenenza dei carabinieri della Regina, invita i cittadini a prestare attenzione ai vari tentativi di truffa in circolazione, non solo di tipo telefonico.

È di questi giorn la notizia di una turista bolognese che ha prenotato 3 camere presso una struttura alberghiera di via Carducci. Chiamato per prenotare una ulteriore stanza, nessuno ha più risposto. Da qui i dubbi e la richiesta a un conoscente di Gabicce Mare di verificare lo stato dell’albergo che, al momento, risulta però chiuso.

Contattati su WhatsApp. In un primo momento l’interlocutore ha affermato che l’apertura era prevista per il primo agosto, ma poi hanno smesso di rispondere anche in chat.

«Non rispondono più – conferma la turista bolognese -. Adesso se chiami il telefono, dà inesistente. Noi abbiamo fatto un bonifico istantaneo della caparra, per un importo di 269 euro, ma non credo che avrò modo di recuperare i soldi e, a questo punto, penso che non ci sarà nessuna apertura». La turista riferisce di aver effettuato la prenotazione, per il mese di agosto, attraverso Booking. Il sito internet dell’hotel risulta invece in costruzione. A quanto si apprende, difficilmente l’hotel di via Carducci potrà aprire davvero il prossimo agosto per problemi di tipo strutturale. Non è chiaro, inoltre, se vi siano anche altre persone che abbiano già prenotato una camera e versato la relativa caparra.