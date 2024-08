La Terrazza della Dolce Vita a Rimini, tra imitazioni e il ballo scatenato di Asereje, un’altra serata da ricordare

Un’altra serata da ricordare quella di mercoledì 7 agosto 2024 nell’ambito della rassegna La Terrazza della Dolce Vita 2024 al Grand hotel di Rimini, tra ballo e divertimento. A fare da mattatore Ubaldo Pantani secondo cui “Per fare satira bisogna mettere in conto di andare in galera”. Imitatore, comico e attore italiano, alla domanda di Simona Ventura, “Si può ancora fare satira politica oggi”, ha risposto citando le parole del suo maestro Giorgio Albertazzi: “Per fare satira bisogna mettere in conto di poter andare in galera”. Ipotesi che non è nei piani di Ubaldo che scherza: “La satira è arte e quando si fa dell’arte si deve mettere in conto di non fatturare. E non è il caso mio”, prima di intrattenere gli ospiti con tantissime imitazioni tra cui Matteo Renzi, Antonio Conte, Piergiorgio Odifreddi e Lapo Elkann. Spazio poi al ballo con Simona Ventura, Giovanni Terzi e Ubaldo Pantani a scatenarsi sulle note del tormentone Asereje insieme alle Las Ketchup.