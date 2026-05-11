La svolta della spiaggia di Rimini: si fuma solo negli spazi riservati ai fumatori

Rimini
  • 11 maggio 2026
Per i trasgressori è prevista una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro
Per i trasgressori è prevista una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro

Spiaggia più libera dal fumo, più tempo per i bagnanti con gli amici a quattro zampe, ampi spazi tra gli ombrelloni confermati e servizi garantiti fino alle 22. Sono i tratti distintivi dell’ordinanza balneare comunale 2026 per Rimini.

La stagione balneare 2026 prenderà il via ufficialmente sabato 16 maggio per concludersi domenica 20 settembre, con il servizio di salvamento garantito tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

La misura più significativa introdotta dall’ordinanza 2026 riguarda il divieto di fumo, che viene ampliato rispetto agli anni precedenti. Se finora il divieto era limitato alla battigia — una scelta inaugurata nel 2019 che ha reso Rimini una delle prime spiagge smoke free d’Italia — da questa stagione il divieto si estende a tutte le aree in concessione degli stabilimenti balneari, con la sola eccezione degli spazi per i fumatori che auspicabilmente saranno individuati dagli stessi concessionari. Saranno sempre vietate le sigarette nelle aree sportive e nei parchi giochi per bambini. Per i trasgressori è prevista una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro.

Più tempo in acqua per i cani

Novità anche per la balneazione dei cani, disciplinata da un’apposita ordinanza. Sulla base delle indicazioni del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna, viene ampliata la fascia oraria del mattino dedicata al bagno in mare degli animali: sarà consentito dalle ore 6 alle ore 8.30, mezz’ora in più rispetto alla scorsa stagione. Confermata la fascia serale dalle 18.40 alle 21.

La possibilità resta riservata agli stabilimenti balneari che già dispongono di aree attrezzate per l’accoglienza degli animali domestici e che individuano lo specchio acqueo dedicato alla balneazione dei cani, adeguatamente delimitato da boe e segnalato. I proprietari dovranno garantire la sorveglianza dell’animale, raggiungere l’area di mare tenendo il cane al guinzaglio e rispettare le prescrizioni previste dall’ordinanza.

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