La stretta di Rimini: multa di 50 euro a chi beve alcolici nelle aree pubbliche del centro storico

La stretta di Rimini in nome del decoro e della sicurezza. Il Comune ha disposto un’ordinanza che dispone il divieto temporaneo di consumo di alcol nelle aree pubbliche del centro storico e nelle zone attigue. “L’obiettivo - sostiene il Comune in una nota - è rendere più incisiva l’azione di controllo da parte della Polizia Locale e delle forze dell’ordine a contrasto dei fenomeni e dei comportamenti di inciviltà e aggressivi determinati dall’abuso di bevande alcoliche.

In mancanza di strumenti normativi ordinari in grado di intervenire su questo fronte, l’ordinanza si propone come mezzo per prevenire situazioni di disagio per residenti e turisti, sia per tutelare il decoro delle aree pubbliche e delle zone verdi dovute all’abbandono di bottiglie di birra, contenitori di vino o altro”.