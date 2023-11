La storica discoteca Blow Up di Bellariva di Rimini riapre le danze

Si prepara un ritorno in grande stile sulla Riviera di Rimini. La storica discoteca Blow Up di Bellariva riapre le sue porte, riaccende luci e consolle ed è pronta a tornare ad essere un punto di riferimento delle notti riminesi. Un’avventura appassionante quella dell’imprenditore Alfredo Palmieri, che al Blow Up ha iniziato la sua carriera nelle discoteche della Riviera lavorando come PR per quasi un decennio, prima di trasferirsi in collina a Riccione dove è stato impegnato ad animare le notti della Villa delle Rose, del Peter Pan e del Pascià, locale che ha gestito nei difficili anni del Covid superando questa enorme sfida.

“Il mio Blow Up non sarà solamente un locale estivo per turisti, ma una vera e propria discoteca che i riminesi potranno frequentare e vivere tutto l’anno – spiega Alfredo Palmieri -. Sono davvero felice perché ho realizzato il sogno che avevo fin da ragazzino. In questo locale ho iniziato a lavorare nel settore delle discoteche, sotto la consolle del Blow Up ho dato il primo bacio a quella ragazza che è poi diventata mia moglie e con cui abbiamo due figli. Insomma, a questa discoteca mi legano momenti di gioia indimenticabili, che vorrei fare provare ai ragazzi di oggi e far rivivere a chi quelle serate con gli amici a Bellariva le ha trascorse davvero. Sono orgoglioso di avere acquistato un pezzo della storia di Rimini: qui è nato il mito di Zanza negli anni Settanta, qui hanno ballato generazioni di riminesi, qui si sono divertiti milioni di turisti italiani e stranieri. Sento questa responsabilità non solo dal punto di vista imprenditoriale, ma anche umano. Questa è la mia città fin da ragazzino ed è proprio il mio amore per Rimini e per questo quartiere in particolare che mi ha spinto a fare questo passo: vorrei contribuire alla rinascita di Bellariva, a farla rifiorire e tornare a splendere di gioia e divertimento come era in passato, ma guardando sempre al futuro e alle nuove tendenze. Che locale sarà il nuovo Blow Up? C’è ancora un po’ di tempo per scoprirlo: daremo il via alle danze nell’anno nuovo. Di certo sarà un Blow Up rinnovato per portarlo al passo con i tempi, ma altrettanto sicuramente posso dire che non perderà nulla del suo inconfondibile stile. Non mi resta che dare appuntamento a tutti ai primi mesi del 2024”.

“Sono sempre felice quando gli imprenditori si mettono in gioco – dice il presidente del SILB Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino - a maggior ragione nel nostro settore considerando i tanti sacrifici che impone il nostro lavoro. Conosco Alfredo da tanto tempo ed è sempre stato un protagonista nelle discoteche riminesi: sono certo che la sua esperienza lo aiuterà a rilanciare nuovamente il Blow Up facendolo tornare ai fasti che ha vissuto nelle gestioni passate, fin dagli Anni Settanta e via via negli anni facendo sì che diventasse sinonimo del divertimento riminese. Questa ripartenza di una discoteca sulla nostra Riviera è l’ennesima conferma che chi dice che il settore vive una contrazione ha ragione, ma non ce l’ha chi dice che il settore è in crisi. Nel giro di pochissimo tempo sono stati aperti tre locali da ballo in pochi chilometri, quest’estate a Riccione arriverà anche lo Space direttamente da Ibiza portando lustro alla scena notturna con il suo brand consolidato. Questa è la realtà. Sono convinto che il Blow Up sarà un successo e che la discoteca che è stata di Zanza tornerà un punto di riferimento per i turisti, ma anche per i riminesi perché verrà gestito da un ragazzo che conosce bene i locali, le mode e i gusti delle persone, le dinamiche del lavoro e anche le criticità, che saprà affrontare nel migliore dei modi. Per Bellariva e per tutta Rimini una grande occasione per tornare a splendere, con un presidio che le darà lustro e attenzioni. Faccio ad Alfredo un grande in bocca al lupo per questa sua nuova avventura, preziosa per tutto il territorio”.