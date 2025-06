La scelta di Rimini: “Una quota degli oneri di urbanizzazione per il restauro degli edifici di culto”

Il Comune di Rimini decide di assegnare una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria agli enti esponenziali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose. Questa mattina arriva il via libera in commissione al relativo regolamento che si inserisce nel quadro normativo stabilito dalla Regione nel 2017, che prevede appunto la possibilità per i Comuni di destinare il 7% dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria a interventi di riuso e rigenerazione urbana che coinvolgano edifici di culto e le relative pertinenze. Il regolamento, spiega l’assessora alla Pianificazione del territorio Valentina Ridolfi, intende “dare un contributo al recupero del patrimonio storico-artistico del Comune, incentivando la valorizzazione degli edifici di culto oltre che per la funzione religiosa che svolgono, anche per il loro valore storico, culturale, monumentale e non da ultimo per l’aspetto sociale che essi ricoprono”. Più nello specifico, il regolamento definisce i criteri e le modalità operative per l’assegnazione delle risorse, per il 2025 circa 140.000 euro, a rimborso delle spese che gli enti religiosi sosterranno per interventi di restauro, consolidamento statico, manutenzione e adeguamento sismico degli edifici di culto. Particolare attenzione sarà rivolta a quelli vincolati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o di particolare interesse storico-culturale. Saranno inoltre privilegiati il recupero degli edifici di culto che svolgono funzioni sociali e culturali aperti alla collettività e gli interventi di restauro, ristrutturazione e risanamento conservativo che rispondano alle esigenze di sicurezza. Inoltre, si valuterà l’entità dell’utenza servita da ciascun edificio, in modo da valorizzare quei luoghi che svolgono un ruolo rilevante nella vita sociale e culturale del territorio.