La Romagna si tinge di rosa: successo travolgente per la ventesima edizione

Un’esplosione di colori, suoni e allegria ha invaso la Romagna in un weekend indimenticabile. La ventesima edizione della Notte Rosa ha superato ogni previsione, trasformando 30 Comuni del territorio in un palcoscenico diffuso con circa 200 eventi. Il tema “HIT’S Summer” ha dato vita a una celebrazione autentica dell’estate italiana, creando un ponte ideale tra le metropoli costiere e i borghi dell’entroterra, unendo spiagge animate e centri storici illuminati, anfiteatri naturali e palcoscenici stellati.

Un cast stellare per tutte le età

La musica ha dominato la scena con una lineup eccezionale. Sul palco si sono alternati Aiello, BigMama, Carl Brave, Cioffi, Clara, Elodie, Fedez, Gaia, Olly, Sarah Toscano, Sophie and the Giants, Tananai, Paolo Belli, Le Vibrazioni, Eiffel 65, Mirko Casadei, Paolo Cevoli, Space Invaders, Sfera Ebbasta, Michelle Hunziker, Roy e Kledi Kadiu. Una programmazione variegata che ha saputo conquistare generazioni diverse, creando momenti di condivisione e festa collettiva. Le tradizionali Albe in Rosa hanno confermato il loro fascino unico: spettatori in prima fila per assistere al sorgere del sole sulla costa adriatica, in un’atmosfera sospesa tra melodie, sentimenti e versi poetici.

Il riconoscimento delle istituzioni

I Sindaci dei Comuni romagnoli hanno espresso piena soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando come la Notte Rosa rappresenti un esempio virtuoso di collaborazione territoriale. L’evento incarna perfettamente i valori distintivi della Romagna: ospitalità, creatività e vitalità. La decisione di spostare la manifestazione al mese di giugno si è rivelata strategicamente vincente, permettendo alla Notte Rosa di assumere il ruolo di apertura ufficiale della stagione estiva italiana. Un appuntamento che anticipa e promuove l’offerta turistica romagnola attraverso le migliori proposte di musica, spettacolo, arte e intrattenimento.

«Ancora una volta la passione, la voglia di stare assieme, il carattere unico e l’innata ospitalità della Romagna e della sua gente hanno regalato agli Italiani una festa unica, con le piazze delle località balneari e dei borghi dell’entroterra affollate, dall’alba al tramonto, di persone tra musica, spettacolo, buon cibo e cultura - commenta Roberta Frisoni, Assessora al Turismo Regionale -. L’anticipo di data della Notte Rosa, accolto positivamente dagli operatori e dai territori, ci ha premiato e rappresenta un’importante indicazione per il futuro. Questo evento sintetizza il meglio della vacanza in Romagna, dai concerti all’alba alle feste in spiaggia, dal ballo in tutte le sue forme al buon cibo cucinato con amore, ed è giunto il momento di promuoverlo anche all’estero, in occasione delle fiere di settore, come uno dei principali appuntamenti turistici della nostra Regione».

«La Notte Rosa si conferma ancora una volta molto più di una semplice festa - le fa eco Jamil Sadegholvaad, Presidente Visit Romagna -: è un vero e proprio simbolo identitario della Romagna, un linguaggio condiviso che unisce il nostro territorio nel segno dell’accoglienza, della bellezza e della condivisione. In un solo weekend, siamo riusciti a trasmettere l’anima profonda della nostra terra: fatta di emozioni sincere, grandi eventi e un legame autentico con il pubblico. Quest’anno abbiamo scelto con coraggio di anticipare l’evento a giugno, e oggi possiamo affermare con soddisfazione che è stata la decisione giusta. I numeri, l’entusiasmo delle persone, la grande attenzione dei media e la vivacità sui social lo confermano. Per questo, credo sarà opportuno continuare in questa direzione e questo proporrò ai soggetti pubblici e privati di Visit Romagna: riproporre la Notte Rosa a inizio estate, diventando ufficialmente il festival che apre l’estate italiana. In questi giorni ho avuto modo di girare il territorio, da nord a sud, e ovunque ho visto sorrisi, famiglie, giovani, turisti e cittadini accomunati da un’unica energia positva. La Notte Rosa è questo: la capacità straordinaria di parlare al cuore delle persone e renderle protagoniste di un’esperienza unica. È un patrimonio di tutti noi romagnoli, e continueremo a valorizzarlo con passione.»