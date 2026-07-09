La Romagna domina il turismo estivo: Rimini prima in Italia

L’Emilia-Romagna si conferma la regina indiscussa delle vacanze estive e balneari. A certificarlo sono i dati del report “Panorama Turismo - Mare Italia” stilato dall’Osservatorio Italiano Jfc, che incorona la Riviera romagnola e colloca la nostra regione al primo posto assoluto tra le mete marittime più desiderate d’Italia. Il successo è trainato da una performance straordinaria delle singole località: nella classifica generale delle destinazioni costiere del Paese, tre città romagnole conquistano la top 4 nazionale, con Rimini saldamente sul gradino più alto del podio, seguita da Riccione al terzo posto e da Cervia-Milano Marittima al quarto. Ottimi riscontri arrivano anche dalle classifiche tematiche, dove Bellaria-Igea Marina viene premiata per il miglior rapporto qualità-prezzo e Cattolica si distingue tra le mete più pet friendly della penisola.

I lusinghieri risultati della classifica Jfc sono stati accolti con grande soddisfazione dall’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni. Secondo l’esponente della giunta, questo primato dimostra la straordinaria capacità della Riviera di rinnovarsi continuamente e di rimanere il punto di riferimento del turismo balneare italiano. Non si tratta di traguardi casuali, ha rimarcato l’assessora, bensì del riconoscimento ufficiale al lavoro quotidiano svolto da una filiera integrata in cui collaborano imprenditori, operatori, consorzi e amministrazioni locali, tutti impegnati a investire sulla qualità delle strutture, sull’innovazione e sui servizi di accoglienza.

A fare la differenza, secondo Frisoni, è una strategia complessiva e ben delineata che unisce i servizi di spiaggia a un’offerta esperienziale ricca, capace di valorizzare la cultura, l’enogastronomia e i grandi eventi del territorio. Guardando al futuro della competitività turistica della costa romagnola, la Regione ha confermato l’intenzione di proseguire lungo questo binario in piena sinergia con i vari comuni interessati. Gli assi portanti dei prossimi investimenti continueranno a focalizzarsi sul sostegno ai progetti di riqualificazione delle imprese e su una decisa transizione verso la sostenibilità e la digitalizzazione, elementi ormai considerati indispensabili per mantenere la leadership nel mercato nazionale e internazionale.