La riviera romagnola sfiora i 25 milioni di presenze: i dati del turismo aggiornati ad agosto

La Regione Emilia-Romagna ha presentato i numeri del turismo aggiornati ad agosto 2026. Nei primi otto mesi dell’anno le strutture ricettive regionali hanno registrato oltre 10 milioni di arrivi e 35,5 milioni di presenze, in aumento rispettivamente dell’1,5% e del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. A imprimere maggiore slancio è soprattutto la componente internazionale, con 3,15 milioni di arrivi dall’estero (+3,7%) e oltre 11,25 milioni di pernottamenti (+5,6%), mentre anche il mercato italiano continua a crescere: +0,6% gli arrivi e +1,1% le presenze.

Si allunga lievemente la permanenza media nelle strutture ricettive regionali, che passa dai 3,51 giorni del 2025 ai 3,54 del 2026. Il quadro positivo trova conferma nell’andamento dell’estate: tra giugno e agosto le presenze segnano +1,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A distinguersi è luglio, con +2,4% negli arrivi e +2,7% nelle presenze. Ancora più marcata la dinamica del mercato internazionale: +6,1% gli arrivi e +8,2% le presenze. A sostenere questi flussi contribuisce anche il rafforzamento dei collegamenti: nei quattro aeroporti regionali sono transitati 8,3 milioni di passeggeri, +4,8% rispetto al 2025; il traffico crocieristico a Porto Corsini (Ravenna) segna +75%, mentre il trasporto ferroviario registra +2,2% rispetto all’estate 2025.

È questa la fotografia che emerge dai dati provvisori Istat, elaborati dall’Ufficio di statistica della Regione Emilia-Romagna, e dai dati del nuovo Osservatorio regionale sul turismo aggiornati ad agosto, presentata oggi a Rimini dall’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, alla presenza delle sindache e dei sindaci dei Comuni costieri e alle Associazioni di categoria del settore turistico.

“I primi otto mesi dell’anno ci restituiscono un quadro positivo, con una crescita diffusa che interessa le diverse destinazioni e i diversi prodotti turistici della nostra regione- commenta l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni-. Particolarmente significativo è l’aumento del turismo internazionale, con le presenze straniere che crescono del 5,6%: un risultato che conferma l’importanza del lavoro che stiamo facendo sulla promozione sui mercati esteri, assieme ad Apt, e sull’accessibilità dell’Emilia-Romagna. Treni, aeroporti e crociere sono parte di una strategia che punta a rendere sempre più facile raggiungere i nostri territori e a intercettare nuovi flussi. La sfida è continuare a crescere valorizzando la varietà della nostra offerta, dalla Riviera alle città, dall’Appennino alle terme, e distribuendo sempre più le presenze lungo tutto l’arco dell’anno e sull’intero territorio regionale. Anche le prime indicazioni su settembre confermano un andamento positivo: le analisi effettuate attraverso il Tourism data hub di Apt Servizi Emilia-Romagna mostrano una crescita delle prenotazioni e dei pernottamenti sia a livello regionale, sia sulla Riviera romagnola, sostenuta in particolare dalla componente internazionale”.