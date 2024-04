La riminese Veronica Urbini: «Io fotografa e attrice vado oltre agli stereotipi di genere restando autentica come la mia città».

La riminese Veronica Urbini in arte Veronique Charlotte ha più di una freccia al suo arco. Ha vissuto a Londra dal 2013 fino a un mese fa, quando si è trasferita a Barcellona: ad appena 35 anni, è una brillante fotografa, artista visiva e body performer oltre che protagonista di una serie tv a tema Lgbtqi+ (la comunità molto variegata che rappresenta molte identità sessuali e di genere) Love club. Una novità disponibile su Prime Video, servizio di streaming video on demand di proprietà del colosso statunitense Amazon.

Nel curriculum di Veronica, che vede numerose pubblicazioni, mostre e performance, spicca il ruolo di tutor del governo britannico al London college of fashion. Ciliegina sulla torta l’opera di fotografia sociale intitolata “Gender project” che, avviata nel 2019, ha raggiunto quota 400 ritratti sui mille previsti con scatti tra Milano, Berlino e Barcellona. L’avventura professionale di Urbini è cominciata a Milano dove, tra l’altro, ha lavorato come assistente del direttore creativo di Trussardi. Dalle luci della moda all’anima delle persone il passo è stato breve.

Come fa una ragazza nata in provincia ad affermarsi in una metropoli come Londra?

«Il limite iniziale è stato quello della lingua per cui in prima battuta mi sono appropriata dell’inglese in ogni sua sfumatura. Dopodiché la mia “strategia” è stata quella di non frequentare italiani all’estero con l’obiettivo di vedere quella Londra che avevo letto nei libri, visto nei film ma soprattutto ascoltato nelle canzoni. Una ricerca di autenticità tipica dei romagnoli come il saper mettere a proprio agio le persone. Doti che rispecchiano quella solarità del mare di cui sento la mancanza».

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola