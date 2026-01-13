La riminese Giulia Innocenzi querelata per un’inchiesta di Report

RIMINI. «Sono una pericolosa indagata! Inauguriamo questa seconda settimana del 2026 con la scoperta di essere indagata per l’ennesimo procedimento giudiziario! Ho chiamato il mio avvocato direttamente dal Commissariato, e mi ha risposto con una risata, amara.». La notizia, questa volta postata su Facebook, è della giornalista riminese Giulia Innocenzi, autrice di numerose inchieste. «Ma voglio tranquillizzare tutti, soprattutto chi mi vuole male: combatteremo anche questa volta, e di certo non ci fermiamo! Sono al lavoro su una nuova, terrificante inchiesta per Report. A breve vi darò aggiornamenti. Andiamo avanti». Da quanto si è appreso a indagare è la Procura de L’Aquila e nel mirino è finita un’inchiesta realizzata per la trasmissione Report di Rai3. Il post della giornalista in poche ore ha quasi raggiunto i 100mila like.