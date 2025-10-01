La riminese della Flotilla oltre il blocco nautico: «Navi israeliane vicine, poi hanno cambiato traiettoria. Restiamo in rotta per Gaza»

Nel cuore della notte, così come previsto, anche le imbarcazioni con a bordo gli attivisti romagnoli che fanno parte della Flotilla diretta a Gaza per portare aiuti sono entrate nella zona rossa, superando la soglia delle 150 miglia nautiche del blocco israeliano. In un primo momento sembrava che le barche fossero state intercettate come riferito in un post della riminese Michela Monte, ma a parte la presenza di navi israeliane e comunicazioni radio disturbate e con la tensione alle stelle, le barche non sono state abbordate. “Siamo ancora qua. su Estrella y Manuel. Restiamo in allerta ma le navi militari israeliane che stavano arrivando nella nostra direzione hanno cambiato traiettoria” ha postato la giornalista. Che successivamente ha confermato: «Ancora nessuna intercettazione, le navi israeliane sono scomparse dall’orizzonte. Restiamo in rotta per Gaza».