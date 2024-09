La Provincia di Rimini al voto: eletto il nuovo consiglio

RIMINI. I politici riminesi hanno votato per il rinnovo dei 12 componenti del consiglio provinciale.

Mentre il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad resta presidente della Provincia fino al 2026 cambiano però i consiglieri. Secondo i primi dati ufficiosi il consiglio dovrebbe essere composto da sette esponenti del centrosinistra: Piccioni, Borghesi, Foronchi, Zamagni, De Leonardis, Guaitoli, Di Natale. Cinque invece i consiglieri del centrodestra: Mauro, Bindi, Campisi, Pontis e Brunori.

Due le liste che si fronteggiavano. Per la Lista Civica e Democratica di centrosinistra erano 10 i candidati: Fabrizio Piccioni, Franca Foronchi, Ottavia Borghesi, Daniela De Leonardis, Barbara Di Natale, Manuela Guaitoli, Anna Rita Nanni, Matteo Petrucci, Samuele Ramberti, Giuliano Zamagni. Per la Lista Buon Governo in Provincia, area centrodestra, i candidati si fermavano a 7: Leonardo Bindi, Elisa Bordoni, Stefano Murano Brunori, Stefano Campisi, Loretta Contucci, Flavio Mauro e Veronica Pontis.

Le operazioni elettorali si sono svolte domenica, dalle 8 alle 20, nella sede della Provincia in via Dario Campana. Potevano votare i sindaci e i consiglieri comunali dei 27 Comuni riminesi, in carica alla data del 29 settembre. L’affluenza finale è stata considerevole: su 384 elettori complessivi si sono presentati alle urne in 304, pari al 79,2% degli aventi diritto. Le operazioni di spoglio si sono protratte fino a tarda sera. La proclamazione ufficiale dei 12 eletti è prevista lunedì mattina.