La protesta dei trattori a Rimini: “Siamo i custodi della terra, ma l’Unione Europea ci massacra” - VIDEO GALLERY

“Siamo qui per fare presente i nostri problemi. Noi siamo dalla parte dell’ambiente, ma vorremmo che il prodotto venisse remunerato in modo adeguato”. Anche il territorio di Rimini accoglie questa mattina la protesta dei trattori. Decine e decine i mezzi sulle strade, pronti a raggiungere un campo poco distante dalla Statale 16, vicino alla sede della Guardia di Finanza in via Grassi. I manifestanti invocano aiuti e contestano le politiche europee. Gli agricoltori si sono radunati in un Cavalcavia sulla Marecchiese, poi si sono diretti fino alla nuova rotonda Montescudo e raggiungendo anche “Le Befane”, occupando una corsia di marcia e rallentando il traffico per rivendicare le loro istanze.