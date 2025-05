La Notte rosa dà il via all’estate: tutti gli eventi in provincia di Rimini

Una volta c’era il Festivalbar a scandire il ritmo dell’estate. Adesso c’è La Notte Rosa che il direttore artistico Claudio Cecchetto, per celebrare il ventennale, ha voluto anticipare al 21 giugno, al Solstizio d’estate. E per tre giorni, da venerdì 20 a domenica 22, la Romagna, da Comacchio a Cattolica, si tingerà di rosa. Tra concerti, spettacoli e balli in piazza. Con Rimini e la Riviera ad offrire il meglio di quella dolce vita che in Riviera non tramonta mai. Tanti saranno gli appuntamenti che, dall’alba a notte fonda, allieteranno l’inizio della stagione calda. Con protagonisti gli artisti più amati dal pubblico giovane e non solo.

Rimini

A Rimini, venerdì 20 e sabato 21 giugno, infatti, andrà in scena la prima tappa dell’Rds Summer Festival, uno dei principali eventi musicali dell’estate italiana. E piazzale Fellini diventerà una grande arena a cielo aperto: Olly, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, salirà sul palco nella serata inaugurale, quella di venerdì, mentre sabato sarà il turno di Fedez. Le due serate, a ingresso gratuito, saranno animate anche dagli speaker di Rds, tra cui Rossella Brescia e la coppia Ciccio & Baz di “Tutti Pazzi per Rds”. Sempre a Rimini, da domenica 22 a martedì 24 giugno, sarà allestita in piazza Kennedy la pista da ballo della Liscio Street Parade dove si alterneranno grandi orchestre, scuole di ballo e dj del mondo del liscio e del folklore romagnolo, e domenica dall’aperitivo fino a mezzanotte si esibiranno l’Orchestra della Generazione Z del Liscio Santa Balera e il Big del Liscio Moreno il Biondo e l’Orchestra Grande Evento.

Cattolica e Misano

A Cattolica, invece, venerdì 20, Francesco Sarcina, voce storica de Le Vibrazioni, proporrà un live acustico in Piazzale Primo Maggio, accompagnato solo dalla sua chitarra. Mentre a Misano Adriatico, Paolo Belli, cantautore e showman tra i più amati dal pubblico televisivo di “Ballando sotto le stelle”, proporrà, con la sua band, uno show in Piazza della Repubblica. Dopo il concerto, tutti con il naso all’insù per il grande spettacolo pirotecnico, in simultanea con l’intera Riviera.

Riccione

Il giorno dopo, sabato 21, toccherà a Riccione accogliere la raffinatezza di “Magia in movimento”, un gala di danza firmato da Kledi Kadiu. E per una notte Piazzale Roma si trasformerà in un teatro sotto le stelle, tra danzatori di fama mondiale e giovani talenti dell’Accademia Antonella Bartolacci. Mentre sulla spiaggia del Marano, alle 5 del mattino del 22, il ballerino Kledi interpreterà il “Bolero” di Ravel, seguito da un live intimo di Syria, che porterà in scena uno spettacolo poetico e musicale tra Italia e Brasile. Ma non finisce qui. Perché lo spettacolo sarà ovunque, dalla spiaggia al centro città. A Rimini, venerdì 20 giugno, per “Un Mare di Rosa”, la spiaggia dal bagno 47 al bagno 63 si trasformerà in un palcoscenico con musica live, spettacoli, performance di danza e un gran finale con fuochi d’artificio. E non mancheranno nemmeno Un Mare di Vino, all’insegna delle degustazioni enogastronomiche in riva al mare, e Un Mare di Fuoco, con spettacoli di luci e fiamme. Sempre a Riccione, dal 19 al 21, piazzale Ceccarini si animerà con il Kids Family Festival: tre giorni gratuiti di laboratori e attività per bambini e genitori. Tra gli ospiti, Paolo Ruffini, la coppia comica Salvo & Giorgia, il musical delle Winx, e l’intervento dello psicoterapeuta Alberto Pellai. Sempre a Riccione, la spiaggia libera di piazzale San Martino, il 21 giugno, ospiterà “Goovi Summer Wave” con Michelle Hunziker che guiderà due sessioni di allenamento in riva al mare insieme ai trainer Paolo Zotta e Vanessa Villa.

Bellaria Igea Marina

Tutto questo mentre a Igea Marina, venerdì, lungo viale Pinzon, impazzerà il Carnevale in Rosa, una sfilata in notturna di carri allegorici e cortei mascherati, che sabato si sposterà a Bellaria, tra viale Panzini e il lungomare Colombo.

L’entroterra