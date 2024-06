La “iena” Pelezza torna in Romagna e fa visita al Caffè Pascucci

MISANO. A gustare una tazza di caffè Pascucci presso la sede di Misano Adriatico, in questi giorni, c’era anche Luigi Pelazza. Lo storico inviato della trasmissione “Le Iene”, da sempre amante del territorio romagnolo, era accompagnato dall’amico Claudio Berardi nelle vesti di cicerone. Pelazza ha trascorso un breve soggiorno in Romagna, non lasciandosi scappare l’opportunità di conoscere da vicino il nuovo progetto di Caffè Pascucci sulle capsule biodegradabili. La visita di piacere della “iena” si è trasformata anche in un’occasione per presentare alle aziende del territorio la sua agenzia Privacy Srl, attiva nel campo della sicurezza digitale. L’obiettivo, come spiegato dall’inviato de “Le Iene”, è di offrire servizi e soluzioni di sicurezza informatica soprattutto a quelle realtà che dispongono di meno armi per difendersi dagli attacchi in rete.