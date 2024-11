La “guerra dei botti” ad Halloween, cento ragazzi identificati: auto e cassonetti a fuoco a Ospedaletto di Coriano

Un centinaio di giovani identificati, auto incendiate, balle di fieno andate a fuoco, cassonetti finiti in cenere e sterpaglie fumanti. Una notte di Halloween da incubo in Valmarecchia, dove gli episodi più gravi si sono verificati ad Ospedaletto di Coriano. Nella notte tra giovedì e venerdì circa 200 ragazzi si sono dati appuntamento attraverso i social network per far festa, o meglio accendere fuochi d’artificio e più tardi . I ragazzi, molti dei quali minorenni, hanno scelto di incontrarsi in via Pertini, una strada che su un lato confina con la campagna aperta per sfidarsi alla “guerra dei botti”. I particolari sul Corriere Romagna in edicola domani