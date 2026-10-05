La giunta regionale a Rimini: via libera all’Hub digitale

È Rimini la prima tappa della giunta regionale itinerante. Oggi si è fatto il punto in Provincia con le sindache e i sindaci sul turismo, dalla rigenerazione del lungomare con 16,4 milioni di contributi della Regione, al nuovo slancio dell’aeroporto Fellini con +64,4% di passeggeri ad agosto sul 2025, grazie anche alla nuova legge regionale. Focus su ricostruzione post-alluvione con quasi 150 milioni di interventi, sanità integrata con 7 Case della Comunità e 3 Ospedali di Comunità pronti per cittadine e cittadini. E oggi il via libera all’Hub digitale con fondi del riordino territoriale.

“Abbiamo scelto di portare la Giunta nei territori perché crediamo che le decisioni migliori nascano dall’ascolto diretto delle comunità, delle amministrazioni locali, delle imprese, del mondo sociale e del volontariato - ha detto il presidente De Pascale - uscire dalla Torre della Regione per andare incontro ai territori non è solo un gesto simbolico, ma una modalità di fare politica e di amministrare questa regione che vogliamo ci contraddistingua sempre più, per farci sentire presenti, conoscere da vicino, ascoltare davvero bisogni e opportunità, che spesso proprio dall’incontro di persona rivelano sfumature e dettagli non trascurabili”.

“Iniziamo questo cammino di confronto da Rimini, per poi toccare tutte le altre otto province, valorizzando le specificità di ognuna, dentro una visione comune di sviluppo, crescita e coesione - prosegue il presidente - Rimini è una realtà molto dinamica e strategica per l’Emilia-Romagna: capitale dell’accoglienza e dell’innovazione turistica, forte per la sua economia del mare, il vasto patrimonio culturale e la capacità di attrarre investimenti. L’impegno della Regione per questo territorio è stato considerevole, a partire dalla ricostruzione post alluvione, dagli interventi per una sanità integrata e sempre più capace di rispondere ai bisogni di cura; è aumentata anche l’attrattività turistica, all’interno di una nuova visione organica del sistema aeroportuale regionale, e grazie a progetti di riqualificazione esemplari che hanno dato respiro, modernizzato e reso più bello il lungomare. Sono alcuni dei filoni d’intervento chiave sui quali continueremo a lavorare insieme - promette de Pascale - e dalla giornata di oggi ripartiamo per raccogliere esperienze e idee che possano contribuire ulteriormente alla crescita del territorio e dell’intera regione”.