La giornalista riminese Michela Monte nella Flotilla per Gaza: «Un atto di libertà»

C’è anche Rimini nella missione umanitaria Global Sumud Flotilla partita ieri dalla Spagna alla volta di Tunisi con destinazione finale Gaza. A bordo di una delle decine di imbarcazioni provenienti da 44 Paesi è salita la 49enne Michela Monte, giornalista e filmmaker riminese, corrispondente per vari media da New York dove abita in pianta stabile dal 2018. sieme a 300 volontari civili, tra cui anche l’attivista svedese Greta Thunberg, consegnerà attorno alla metà di settembre cibo e medicine alla popolazione palestinese cercando di spezzare il blocco israeliano sulla Striscia.