La Fondazione Carim ha deciso: Villa Mussolini va al Comune di Riccione

Rimini
  • 18 marzo 2026
Il Cda della Fondazione Carim. Da sinistra: Giuseppe Pecci, Paolo Pasini e Carlo Carli
Il Cda della Fondazione Carim. Da sinistra: Giuseppe Pecci, Paolo Pasini e Carlo Carli
La Fondazione Carim ha deciso: Villa Mussolini va al Comune di Riccione

RICCIONE. Il Comune di Riccione si aggiudica la proprietà di Villa Mussolini. La conferma arriva dal consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini che si è riunito nel tardo pomeriggio di ieri e «ha deciso a maggioranza di accettare l’offerta del Comune per l’acquisto di Villa Mussolini. Dopo aver ascoltato i pareri e i suggerimenti espressi dai componenti del Consiglio generale della Fondazione, il Cda ha valutato definitivamente le proposte ricevute ed ha quindi espresso la sua scelta. La valutazione delle offerte è stata effettuata in modo complessivo, economico e progettuale».

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