RIMINI. Si è svolta al Frontemare di Rimini (come ogni anno dal 2014) la festa di inizio anno del Motoclub Renzo Pasolini, che ha riunito atleti, addetti ai lavori e istituzioni per la premiazione della 14ª edizione del Trofeo Minimoto Marco Simoncelli, dei campionati regionali di minimoto dell’area Nord e Centro-Sud e delle competizioni regionali Emilia-Romagna.​

L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 350 persone e la presenza di rappresentanti del mondo sportivo e istituzionale, tra cui la senatrice Domenica Spinelli, l’assessora allo Sport della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni e l’assessore allo Sport del Comune di Rimini Michele Lari. Presenti anche il direttore della Velocità motociclistica italiana Simone Folgori, piloti, costruttori e operatori del settore.

L’organizzazione delle premiazioni è stata curata dal Motoclub Renzo Pasolini insieme a Sergio Rastelli (presidente del Motoclub), Martino Barberi (consigliere), Zaghini Gianfranco (membro del Comitato Regionale Minimoto Emilia-Romagna), Sara Zaghini e Veronica Tommasini (consigliere del Motoclub, Social Media Manager del Motoclub e del Trofeo), nonché RacingRevolution2.0, che ha preparato tutti i video e le foto della giornata. Il Trofeo Marco Simoncelli ha ricevuto particolare risalto come momento centrale dell’evento, sottolineando il suo ruolo nel percorso formativo dei giovani piloti.​

Nel corso della giornata sono stati consegnati i riconoscimenti agli atleti distintisi nei campionati regionali e interregionali di minimoto, con attenzione al ruolo delle competizioni di base nel motociclismo italiano. La festa del Motoclub Renzo Pasolini, alla prima edizione nel 2014, è organizzata dal Frontemare di Rimini ogni anno da allora.​