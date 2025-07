La chiede in sposa sul palcoscenico del Rimini Comix

Fiori d’arancio per due cosplayer. Chiede alla fidanzata di sposarlo sul palco di Rimini Comix mentre indossano i panni di Jessie e James, la coppia dei cattivi nella serie animata Pokémon.

Il futuro sposo si chiama Luca Marinangeli, ha 32 anni e risiede a San Benedetto del Tronto, comune della provincia di Ascoli-Piceno, dove lavora come agente della polizia locale. La sua dolce metà risponde al nome di Manuela Cantarini, 28enne educatrice, marchigiana come lui ma originaria di Macerata. «Ci siamo conosciuti nel 2021 su Facebook, in nome della passione comune per il cosplay - spiega Luca - dopodiché abbiamo vissuto la nostra prima fiera insieme a Rimini. Da allora facciamo ritorno ogni anno, sempre con nuovi travestimenti».

E dunque non ci poteva essere scenografia migliore del Rimini Comix per chiedere la mano della propria amata. E così ha fatto Luca domenica scorsa, gettandosi in ginocchio davanti a Manuela. Al momento della proposta, i due ragazzi vestivano i panni di Jessie e James «le due anime folli e inseparabili del Team Rocket», molto più che due semplici cattivi da cartone animato, come precisano. Neppure il tempo di rialzarsi che i due promessi sposi 2.0 sono stati subissati dalle richieste di foto, bambini ma anche 50enni.

«La cosa buffa - prosegue ancora lui - è che faccio il poliziotto, mentre loro sono ladri che cercano invano di rubare Pikachu. Una coppia affiatata, ma anche ironica e determinata, legata da una complicità profonda che li rende speciali agli occhi dei fan di tutte le età. Pur tra gag esilaranti e piani sempre fallimentari, non si arrendono ma anzi si sostengono a vicenda, prendendosi in giro, litigando ma restando sempre insieme». E aggiunge: «Ci rispecchiamo un po’ in loro, perché sono complici e affrontano le difficoltà con spirito e determinazione. Ad ogni caduta si rialzano tenendosi per mano, decisi a ritentare il colpo. Ed è proprio questa - conclude Luca - la magia del Team Rocket: non vincono, ma non si lasciano mai».

Ora l’intenzione è quella di dirsi “sì” la prossima primavera. Ovviamente nozze a tema: Disney o Pokemon si vedrà. c.d.