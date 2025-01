La casa rischia di bruciare ma il proprietario impedisce ai vigili del fuoco di entrare

La sua casa rischia di andare a fuoco ma non fa entrare i vigili del fuoco, tanto da costringere i pompieri a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine: è successo nella notte fra sabato e domenica a Miramare, dove un principio di incendio ha interessato la canna fumaria di un’abitazione in viale Mosca. Tutto è iniziato intorno alle 3.30 del mattino: dal comignolo escono fumo e fiamme e i vigili del fuoco vengono raggiunti da una richiesta di intervento. Giunti sul posto, tuttavia, i pompieri devono scontrarsi con il proprietario dell’immobile, che inizialmente non dà la disponibilità all’accesso all’interno della casa, e si trovano così costretti a chiedere il supporto della Polizia di Stato, che interviene mandando alcuni agenti sul posto.

Nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte, ma il proprietario dell’immobile è stato diffidato dai vigili del fuoco: a meno che non sia ripristinata la condotta fumaria con adeguati lavori di miglioramento, non potrà più accendere il camino.

