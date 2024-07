“La brandina”: il bagnino d’Italia e il sindaco di Rimini cantano insieme la canzone dell’estate VIDEO

Il ritmo de “La brandina” è riuscito a coinvolgere letteralmente tutti. Lanciata un mese fa su YouTube dal bagnino d’Italia Gabriele Pagliarani, la canzone ha viaggiato attraverso gli auricolari e le app musicali di tanti riminesi, fino ad arrivare al sindaco in persona. Questa mattina, durante una conferenza stampa al mare al Bagno Tiki 26, Gabriele Pagliarani e Jamil Sadegholvaad l’hanno intonata di fronte ai presenti. Un duetto sulle note di un singolo che celebra Rimini e le sue bellezze. La colonna sonora perfetta - spensierata, frizzante - per iniziare una conferenza stampa che abbia come sfondo il mare.