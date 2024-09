L’inizio a 3 anni pescando i paganelli sul molo: il riminese Thomas Borghesi a 18 anni è campione del mondo under 21 di pesca

Di ritorno dall’irlanda, Thomas Borghesi classe 2006 di Viserba di Rimini , è il nuovo campione mondiale Under 21 di pesca con canna da natante. Per il secondo anno consecutivo gli azzurri della Canna da Natante Under 21 dimostrano di trovarsi a loro agio nelle acque irlandesi. Lo scorso anno Cork, quest’anno a Donegal, cambia la location ma non il risultato, oro a squadre, oro individuale con Christian Del Greco e bronzo con Pietro Marchi. Dietro l’Italia argento per la Slovenia e bronzo per la Croazia. Conquistano la medaglia d’oro assieme a Del Greco e Marchi, Nicola Volpi, Filippo Mattolini e Thomas Borghesi! Per la nazionale guidata da Franco Nostrini si tratta del terzo titolo mondiale consecutivo.

Thomas Borghesi fa parte della nazionale italiana under 21 di Pesca con canna da natante composta da cinque ragazzi tre di Livorno uno di Pisa e Thomas di Rimini . Il campionato si è disputato a Rathmullan nel mare del nord , Oceano Atlantico in Irlanda .

Thomas che nella vita è anche bagnino di Salvataggio sulla spiaggia di Viserba di Rimini è molto entusiasta perché a 18 anni ha già avuto una bellissima esperienza ed è per lui una grande soddisfazione. Thomas è diventato campione mondiale ma la passione per la pesca è cominciata all’età di tre anni, quando suo padre lo portava a pescare sul molo del porto di Rimini e con la canna prendeva i famosi paganelli.